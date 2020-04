Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, in occasione del 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (#EarthDay), Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari a Roma in una Piazza Colosseo nottuna e deserta ha eseguito in un concerto per la prima volta in assoluto l’inedito ed emozionante brano Canta la vita, tratto da “Let Your Love Be Know” di Bono Vox solista del gruppo U2 con il testo in italiano a firma di Zucchero.

Questa canzone è un messaggio positivo di speranza e conforto per tutti, un inno alla Vita , nata nella fase iniziale dell’emergenza Coronavirus, quando i due artisti molto scossi dalla drammaticità del momento che in Italia si stava vivendo in questo momenti di quarantena, hanno deciso di fare qualcosa attraverso il canto e la musica per cercare di essere più vicini perché la musica attraversa i muri ed accorcia le distanze…

L’esibizione di Zucchero è andata in onda durante la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet trasmessa sul canale streaming Rai Play, con un palinsesto live di 12 ore (dalle ore 8.00 alle ore 20.00). Oltre a Rai Play e a numerosi programmi di Rai1, Rai2, Rai3, Rai News e Rai Ragazzi, hanno il loro contributo a questa staffetta mediatica anche Vatican Media, ANSA, TV2000, Radio Italia, NSL Crossmedial Studios, Rinnovabili.it, Lifegate.

Se l’hai perso puoi rivederlo qui

Scritto da #giorgiarocchetti