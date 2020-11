Con il nuovo DPCM a causa dell’emergenza covid-19, non è più possibile andare a visitare i musei Italiani. Ma se fosse il museo a venire a casa nostra? Tour virtuale deli Uffizi

Grazie a un’iniziativa degli Uffizi di Firenze, una delle gallerie d’arte più famose del mondo intero, potrai vivere uno strepitoso viaggio nel grande tempio fiorentino dell’arte italiana comodamente seduto sul tuo divano. Si tratta del nuovo social progetto “Uffizi On Air” che partirà già oggi martedì 6 novembre alle ore 13.00 nella pagina ufficiale Facebook della Galleria e continuerà ogni settimana allo stesso orario nei giorni di martedì e venerdì. Questa iniziativa è particolarmente speciale e unica perché il museo vi mette a disposizione dei veri e propri tour guidati in cui sarete costantemente accompagnati da un esperto d’arte sempre diverso che vi illustrerà i dettagli, la storia e i segreti dei maggiori capolavori d’arte italiana e sarà disponibile in diretta live a soddisfare tutte le vostre curiosità: basterà scrivere un commento sul video live di Facebook per poter comunicare con la guida, che sarà lì pronta a rispondere a tutte le vostre domande. Il visitatore virtuale potrà in questo modo vivere un tour completo negli Uffizi e andare alla scoperta più vera dell’arte italiana. Sarà sufficiente avere uno smartphone, un pc o un tablet per seguire la diretta Facebook. Questo fantastico progetto vi permetterà di raggiungere l’arte senza nessun limite. Potrai viaggiare da casa tua tra le opere più importanti di alcuni degli artisti italiani più famosi, come Raffaello, Botticelli, Tiziano e Caravaggio e ammirare le più belle sale della Galleria.

In questo periodo in cui siamo tutti un po’ costretti a restare a casa, questa rappresenta un’ottima iniziativa per affrontare queste nuove restrizioni anti-covid19 e per riavvicinarsi al mondo artistico. Non perdere questa fantastica occasione e lascia che questa esperienza virtuale accenda la curiosità e l’interesse…Molto presto potremo andarci di persona!

scritto da #stefanosghinolfi