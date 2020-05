Roma non smette mai di stupirci, neanche in questo periodo particolare che stiamo vivendo… Proprio in questi giorni, infatti, il Pantheon continua a rivelare antiche meraviglie rimaste nascoste! Nei giorni scorsi si è aperta una voragine che ha regalato alla città un’importante riscoperta archeologica: un’antica pavimentazione di età imperiale risalente al II secolo d.C.

Si tratta nello specifico di sette lastre di travertino, che si trovano a una quota di circa 2,30 – 2,70 metri sotto il piano stradale con dimensioni di circa 80 x 90 centimetri e uno spessore di 30 centimetri. Una scoperta davvero incredibile che ha subito generato gran entusiasmo! Queste lastre erano già state trovate negli anni ‘90 del secolo scorso in occasione della costruzione di una galleria di sottoservizi e lo scavo è stato rilevato e documentato.

«Dopo più di vent’anni dal loro primo rinvenimento – spiega la soprintendente speciale di Roma- riemergono intatte le lastre della pavimentazione antica della piazza antistante al Pantheon, protette da uno strato di pozzolana fine. Una dimostrazione inequivocabile di quanto sia importante la tutela archeologica, non solo come occasione di conoscenza, ma fondamentale per la conservazione delle testimonianze della nostra storia, un patrimonio inestimabile in particolare in una città come Roma».

In epoca imperiale la piazza era molto più grande dell’attuale e si apriva di fronte al Pantheon, il tempio dedicato a tutti gli dei fatto costruire da Agrippa tra il 27 e il 25 a.C. L’area è stata interamente ristrutturata nel II secolo d.C. dall’imperatore Adriano e anche la piazza è stata rialzata e nuovamente pavimentata. Infatti le sette lastre di travertino fanno parte della ristrutturazione compiuta nel II secolo d.C. dall’imperatore Adriano e rivestivano lo spazio antistante il tempio costruito da Agrippa. Le quote cui si trovano le lastre, oggi rimesse in luce, appaiono pertinenti alla fase adrianea del complesso.

Questo scavo rappresenta quindi un’importante traccia del passato di Roma, tutto da scoprire. Approfitta quindi del primo weekend libero per vedere con i tuoi occhi le bellezze che Roma ha da offrire e le scoperte, come questa, che ci sorprendono sempre di più! Organizza la tua giornata all’aria aperta, in libertà, una gita con amici o familiari; passeggia per le strade della città Eterna, magari con una guida esperta che sarà in grado di rivelarti i segreti e le meraviglie che solo questa città può donare.

Scritto da #stefanosghinolfi