Offriamo ville private per le tue vacanze in Italia

L’estate 2020 sarà sicuramente diversa dalle altre. Ma non tutto è perduto…diversa non deve per forza voler dire “peggiore”! Un famoso proverbio recita “fare di necessità, virtù”, ed è proprio ciò che sta succedendo. Stanno prendendo piede numerose alternative alle vacanze estive tradizionali, più o meno innovative, per permettere alle persone di non rinunciare alle ferie. Una valida soluzione è, senza ombra di dubbio, rappresentata dalla vacanza in villa, provvista di piscina e/o ampio giardino.

Sono tanti gli italiani che vedono di buon occhio questo tipo di vacanza. In una situazione come quella attuale, sono tanti i benefici di una vacanza in villa: primo tra tutti, l’alto standard di sicurezza. La notevole metratura dell’immobile garantisce ampi spazi che sono di fondamentale importanza in questa fase 2.

Un altro importante pro della vacanza in villa è indubitabilmente la privacy. Non esistono zone comuni da condividere con persone estranee, come succede con le hall, le sale da pranzo o gli ascensori degli alberghi. La villa consente di godere della propria intimità con i propri familiari o con il proprio gruppo di amici. Pertanto, la villa è particolarmente indicata per famiglie, con o senza bambini.

Dal punto di vista economico, è necessario sfatare un tabù da molti condiviso… Il prezzo di una vacanza in villa non è affatto proibitivo!!! Si può ammortizzare la spesa totale, dividendola per ogni singola persona che alloggerà nella struttura. Pertanto, oltre che per le famiglie, la vacanza in villa è ottima per gruppi di amici. Facendo un rapido calcolo, una vacanza in villa non costerebbe più di una vacanza tradizionale in un hotel.

Spesso e volentieri le ville sono collocate in incantevoli luoghi, sia marittimi, che montuosi, che bucolici. Parte di questi ambienti fanno parte della proprietà della villa stessa.

L’ onnipresenza di piscine garantisce piacevoli e rilassanti nuotate a qualsiasi ora della giornata, cosa non permessa negli stabilimenti balneari, che di notte vengono presieduti da personale addetto di guardia.

Ove presente, un altro vantaggio che va aggiunto alla lista è la presenza di un apposito staff che si occuperà di ogni esigenza del cliente in maniera completamente personalizzata.

La nostra agenzia può offrire questo e molto altro!!! Grazie alla nostra esperienza, alla nostra professionalità e ai nostri servizi di rental, offriamo una vasta scelta di ville per le più disparate necessità!! Le migliori location italiane, servizi impeccabili, assistenza e consulenza a 360 gradi!!

Nessuno rimarrà deluso con Rome & Italy.

Scritto da #cleocirelli