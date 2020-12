Natale 2020 a Firenze : In un anno costellato di difficoltà come quello che sta per concludersi lo spirito con cui si vivrà l’atmosfera del Natale sarà diverso dal passato. Il rispetto delle misure restrittive dovute al contenimento dell’emergenza sanitaria in corso ha rivoluzionato il nostro quotidiano e continua a farlo, chiedendo a ciascuno di noi uno sforzo costante. Affrontiamo ormai da tempo la dura sfida di provare a rimanere vicini anche se distanti, accettando di trovare in ogni ambito modalità alternative rispetto a quelle a cui eravamo abituati, pur di non perdere un contatto con l’altro, che il più delle volte può essere soltanto visivo.

In questo contesto, con coraggio e generosità, la città di Firenze ripropone il tradizionale appuntamento con F-Light a partire dall’8 di dicembre, il Firenze Light Festival, intitolato per questo 2020, in omaggio a Dante, Sight, dalla selva oscura alla luce. Mai come quest’anno, infatti, l’uscita dall’oscura selva di dantesca memoria, è desiderata e cercata da ognuno di noi. La luce non vuole essere solo una effimera decorazione dello spazio urbano, ma una metafora e una visione del futuro cui affidare la nostra speranza, un segnale di avvistamento per tutti, come i tre fasci luminosi che saranno proiettati dal centro cittadino verso il cielo.

Tra i luoghi di F-Light Ponte Vecchio, Piazza Indipendenza, Palazzo Medici Riccardi, Piazza SS. Annunziata, via Tornabuoni e piazza San Firenze.

scritto da #virginiaviviani