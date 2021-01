Roma è la città più verde d’Italia e precede di buon margine Milano, al secondo posto, per estensione di parchi verdi cittadini. Il primato della capitale non è una novità: con 29,38 chilometri quadrati di parchi è in assoluto la città col maggior numero di ettari di verde in Europa, pari al 67% del territorio complessivo del Comune. Basta guardare una mappa cittadina per scorgere le enormi «macchie verdi»: Villa Pamphili, Villa Ada, Villa Borghese, le vecchie tenute di caccia e piacere annesse alla ville dell’aristocrazia romana poi trasformate in parchi pubblici. L’area verde più grande è il Parco della Caffarella, nel settore ovest tra l’Appia Antica (zona di tutela archeologica) e Via Latina nel quartiere Appio-Tuscolano

Milano si posiziona al secondo posto della classifica con un’estensione di quasi 18 km² di parchi. Al terzo posto Bologna che nel corso della Expo di Milano nel 2015, Bologna si è aggiudicata il titolo di Città per il Verde, premio per valorizzare le attività di comuni virtuosi nel campo del verde pubblico che in città ha i suoi fiori all’occhiello nei Giardini Margherita, nel Parco di Villa Ghigi e nel Parco di Monte Paderno. Al quarto posto si trova Monza con poco più di 8 km² di parchi, fra i quali il Parco di Monza (688 ettari) che ospita, peraltro, uno dei più importanti circuiti automobilistici al mondo: l’Autodromo Nazionale Monza. Torino guadagna invece il quinto posto.

Rendere le nostre città più verdi e più sostenibili è una missione che interessa tutti, soprattutto in questo momento storico nel quale ci siamo resi conto di quanto sia importante stare all’aperto e respirare aria sana e pulita! Quando tutto questa situazione covid sarà terminata, piantiamo un alberello e rendiamo le nostre città dei posti migliori!

scritto da #stefanosghinolfi