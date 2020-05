Il litorale pontino: alla scoperta del tempio di Giove Anxur e della mozzarella di bufala

Vi portiamo lungo il litorale pontino per poter respirare aria di mare e per poter ammirare uno dei luoghi più affascinanti nei pressi di Terracina: il Tempio di Giove Anxur. Insieme ad una nostra guida turistica locale andrete alla scoperta di un luogo magico posto sulla sommità del monte Sant’Angelo e a picco sul mare che riserva una spettacolare vista sulla costa e si mostra come un luogo ricco di storia.

L’antico tempio romano il cui stesso nome era stato attribuito originariamente al culto della divinità protettrice della città Iupiter Anxur, venne successivamente messo in discussione a seguito del ritrovamento di alcuni oggetti e incisione recante il nome della dea Venere. Inoltre parte del santuario, nello specifico il piccolo tempio, in epoca medioevale venne utilizzato come monastero benedettino, oltre a presentare altre numerose testimonianze dell’epoca: una chiesa con diversi affreschi apprezzabili ancora oggi, una torre e delle mura di recinzione, probabilmente destinate a quei tempi a scopi militari di sorveglianza.

La zona del litorale pontino che va da Sabaudia fino a Gaeta è nota inoltre per un prodotto d’eccellenza locale che tutti sognano una volta assaggiate e che durante i periodi estivi diventano un must sulle tavole di tutti i romani in villeggiatura: le mozzarelle di bufala.

La provincia di Latina è ricca infatti di numerosi caseifici e soprattutto piccole botteghe dove è possibile fermarsi strada facendo per fare scorpacciate e scorte da poter mangiare comodamente a casa. Per questo motivo al termine della visita del Tempio Di Giove, la nostra guida turistica locale vi porterà in uno di questi luoghi caratteristici per farvi scoprire il piacere della vera mozzarella di bufala che accompagnate da assaggi di altri prodotti tipici locali, vi manderanno completamente in estasi!