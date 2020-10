Gelato, amore per il sushi e una nota di creatività: ecco qui il gelato sushi! Un’alchimia ricca di fantasia e buon gusto! Da New York in Italia approda una nuova dolce delizia: un gelato che somiglia al ben amato sushi giapponese. È così che il gelato diventa una vera e propria forma d’arte grazie a questa novità che si rivela essere, in realtà, completamente made in Italy. Se credi, infatti, che sia un’invenzione giapponese o americana, ti sbagli. Questo dessert è una vecchia creazione di Filippo Novelli, chef italiano che ha vinto addirittura l’Oscar della pasticceria, ma il merito del suo incredibile successo va a Luca Grasso, gelataio italiano che vive e lavora a New York, che ha fatto sì che il sushi gelato sbarcasse anche in Italia. Possiamo assaggiarlo nella storica gelateria “Gelateria Tre Santi” a Como, che è sempre pronta a servirvi uno spettacolare piatto di ogni varietà di Uramaki: al gusto di mango, cocco, cioccolato, miele o pistacchio con una spolverata di granella di nocciola. A voi la scelta! Ce n’è per tutti i gusti!

Il gelato ha una storia molto antica che in Italia risale al Medioevo nella Sicilia araba passando attraverso le corti dell’Europa moderna arrivando fino agli anni ’50, quando il gelato è diventato un vero e proprio simbolo della cultura pop. Questa fantastica iniziativa del gelato sushi è soltanto l’ultima, deliziosa, creativa pagina della storia di questo dessert freddo super famoso! Basta solo un po’ di dolcezza e creatività, due perfetti ingredienti per dare vita a una vera e propria opera d’arte e un piacere per gli occhi, il naso e la bocca.

Durante questo periodo di pandemia dovuto al Coronavirus, è importante mantenere viva la propria creatività e continuare a rinnovarsi per superare le attuali difficoltà nel modo più sereno possibile. Abbiamo bisogno solo di un pizzico di creatività e spirito imprenditoriale.

scritto da #giorgiarocchetti