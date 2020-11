Il Covid-19 non può fermare l’arte e le mascherine e la distanza sociale non sono un ostacolo per gli amanti dell’arte di tutto il mondo! La cultura non chiude e a dimostrarcelo vi è lo splendido Palazzo delle Esposizioni, il famoso sito della Galleria d’arte contemporanea a Roma, che ospita anche quest’anno insolito l’arte Quadriennale internazionale “Fuori”!

È un modo che ci permette di riavvicinarci all’arte contemporanea con una mostra pronta ad accogliere tutti in totale sicurezza dal 30 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021. Grazie al contributo della casa di moda Gucci, il simbolo della moda italiana in tutto il mondo, l’ingresso alla mostra è completamento gratuita per tutti! Non perdere quindi questa fantastica opportunità! Corri subito a segnare sul calendario questo fantastico evento! Questa mostra vi permetterà di ammirare un’ampia selezione di opere dei migliori artisti dell’arte contemporanea italiana. Parliamo di ben quasi cinquanta esibitori che non vedono l’ora di mostrarvi la loro arte. Il progetto FUORI vi darà modo di vedere il mondo e voi stessi in una maniera diversa.

Infatti, FUORI vuole dare vita a un bellissimo gioco di parole che ha l’obiettivo di spingervi a pensare in modo diverso, “fuori” dagli schemi, appunto. L’esposizione è rivolta a tutte le generazioni, dai bambini ai senior per dare a tutti la possibilità di ritornare a vivere l’arte e di distrarvi un po’ da questo difficile periodo di pandemia. Quindi sbrigatevi e correte a fare la vostra prenotazione esclusiva per una delle mostre più interessanti e uniche dell’anno! Questo sarà anche un modo per visitare tutte le attrazioni culturali e storiche di Roma, per assaggiare i piatti tradizionali romani e per vivere la città eterna in un modo diverso ma sicuramente sempre speciale. La città Caput Mundi è sempre qui ad accogliervi e a regalarvi un’esperienza autentica e memorabile.

scritto da #stefanosghinolfi